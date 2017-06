Eagles Of Death Metal veut rejouer au Bataclan









Le groupe Eagles Of Death Metal, qu’il n’est plus nécessaire de présenter désormais, est récemment sorti de son silence, et a livré un témoignage poignant sur les tragiques événements du 13 novembre, à nos confrères de Vice.

Ils ont largement évoqué leur ressenti, la manière dont ils ont vécu ce terrible moment, et comment les gens essayaient de s’en sortir au mieux. La tristesse, la colère, la peur, aussi. Et puis la détermination. Très vite, les membres du groupe, le batteur Julian Dorio en tête, ont évoqué leur envie de revenir en France, à Paris.

Au Bataclan, même. « Je veux finir ce concert » a déclaré Julian Dorio. Le leader du groupe, Jesse Hughes, a clamé haut et fort son envie de rejouer au Bataclan, et même d’être le premier groupe à se produire à la réouverture de la salle.

Une manière de rendre hommage, de terminer ce qu’ils ont commencé, et de faire un pied de nez à ceux qui veulent attenter à la liberté des Français. Une belle initiative.

Mais l’heure n’est pas à la réouverture pour le Bataclan. Une réunion a eu lieu récemment, avec des producteurs et d’autres salles, mais le sujet n’était pas de savoir quand et qui, mais plutôt comment soutenir et accompagner les équipes et toutes les personnes touchées.

Alors en attendant de retrouver Eagles Of Death Metal à Paris, vous pouvez toujours vous procurer le titre Save A Prayer et participer ainsi à une autre belle initiative qui vise à propulser le titre au sommet des classements anglais. En plus, le groupe Duran Duran, propriétaire du titre, reverse les bénéfices de cette reprise à des œuvres caritatives, alors n’hésitez pas !

Rémy Verran.

