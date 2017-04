Dour Festival, une folle programmation

On vous parlait il y a peu d’un festival qui allait durer 32 jours, avec plus de 250 artistes. Et bien voici un autre festival qui n’a rien à lui envier : Le Dour Festival !

Sur 5 jours ‘’seulement’’ le festival belge bénéficie d’une aura et d’une reconnaissance assez importantes auprès du public, et il vous proposera du 12 au 16 juillet près de 50 artistes par soir sur 7 scènes différentes ! Rien que ça !

L’équipe du festival n’a pas arrêté de rajouter des noms, semaine après semaine, mais ça y est, la liste définitive est là : il n’y a pas moins de 236 noms pour cette édition ! Il y en a forcément pour tous les goûts. Voici un aperçu des soirées qui vous seront proposées :

On commence « doucement » le mercredi avec M.I.A, VALD, Caballero et JeanJass. Le jeudi, retrouvez Solange, Wax Tailor, Earl Sweatshirt, Loyle Carner, Møme, Kaytranada, Todd Terje ou encore le beatmaker Stwo.

Le vendredi, c’est une soirée plus orientée hip hop avec entres autres, NAS, Alkapote, PushaT ou encore The Underachivers. Si vous ne vous êtes par encore décidés, voici la suite du week-end : place au samedi avec De La Soul en live Band, Yussef Kamaal, JonWayne, $uicideBoy$, ou encore The Gaslamp Killer et François & the Atlas Mountains.

Enfin le dimanche, les duos PNL et Justice seront sur scène, suivis par Metronomy, Demi Portion, Talib Kwel, Chassol, Carl Craig, Sleaford Mods et pour finir en beauté le festival Manu le Malin.

Le festival belge propose aussi un tremplin musical, qui vous permettra de jouer, si vous êtes belge, le premier soir. Vous avez jusqu’au 15 mai pour vous inscrire et si vous voulez plus d’info : http://www.dourfestival.eu/fr/info/tremplin/

Si avec ça vous n’avez pas envie de partir direct en Belgique, du 12 au 16 juillet, à RAJE on ne comprend plus rien !

Ceci n’est bien sûr qu’un aperçu de la programmation complète, pour plus d’info direction : dourfestival.eu

Antonin Boin

