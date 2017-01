Le DJ Diplo aura droit à sa propre série

Crédit photo : edemsauce









Diplo est l’incarnation de la figure du DJs superstar. Viceland, la chaîne télé du média Vice, l’a bien compris et a décidé de lancer une série sur le producteur à la tête du groupe Major Lazer qui « peut faire danser une foule de 60 000 personnes… mais qui craint un peu en tête à tête». D’après le site Deadline qui a révélé l’information, ce projet sera réalisé par Spike Jonze et co-produite par Diplo lui-même. Nommé What Would Diplo do ? (Que ferait Diplo ? en français), cette comédie composée de 6 épisodes sera disponible dans le courant de l’année.

Pour incarner le rôle du DJ adepte des dérapages sur Twitter, la production a porté son choix sur James Van Der Beek. Ce nom ne vous dit rien ? Cet acteur a joué le rôle de Dawson Lerry dans la série culte des années 90 Dawson. « J’ai adoré déconstruire mon image depuis plusieurs années, mais avoir la chance de le faire avec une mégastar internationale comme Diplo, qui nous laisse faire quelque chose de fun et absurde que peu de personnes auraient eu le cran d’accepter, c’est dingue. » a confié le comédien à Deadline. Ce n’est pas la première fois que l’acteur de 39 ans se met dans la peau de Diplo. En juin dernier, James Van der Beek s’était mis en scène dans un spot publicitaire pour la tournée Mad Decent Block Party Tour du producteur américain.

Agé de 37 ans, Thomas Wesley Pentz de son vrai nom est un artiste mondialement connu. Il a collaboré avec des nombreux artistes comme M.I.A, Madonna, Justin Bieber, Snoop Dogg, Beyonce et Britney Spears pour ne citer qu’eux. Il a également remporté deux Grammy Award pour son travail avec Skrillex sous le nom Jack Ü.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires