Les disques de George Michael ne se sont jamais aussi bien vendus









A chaque fois qu’un artiste disparait, le même phénomène se produit. Souvenez-vous, il y a un an, l’album « Blackstar » de David Bowie, sorti deux jours avant son décès, s’écoulait à 67.000 exemplaires en première semaine. Une vague nostalgique qui avait gagné les plateformes de streaming, où l’ensemble de sa discographie avait connu une hausse d’écoutes de plus de 2.700% dans le monde. Quatre mois plus tard, suite à l’émotion provoquée par la disparition tragique de Prince, 3,5 millions de ses disques trouvaient preneurs rien qu’aux Etats-Unis, et en une seule semaine. Du coup, selon la même logique, les albums de George Michael se vendent comme des petits pains depuis sa mort.

Son célèbre morceau « Careless Whisper » sorti en 1984 n’a pas quitté la tête des titres les plus téléchargés sur iTunes en France depuis le décès du chanteur.

Mieux encore, « Ladies & Gentlemen », son best-of sorti en 1998, est numéro un dans 37 pays, rien que ça.

En streaming aussi les chansons de George Michael explosent, Spotify a fait les comptes : au lendemain de sa mort, l’intégralité de la discographie de George Michael a connu une hausse de 3.158% à l’échelle mondiale, un chiffre à peine croyable.

