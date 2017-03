Discogs lance Gearogs : un site dédié au matériel son.









Ce site a pour but de recenser tous les produits permettant de faire ou d’enregistrer de la musique : platines, amplis, pédales à effets, micros, … Et on peut dire qu’ils sont bien partis puisqu’ils en sont à plus de 10.500 machines recensées.

Kevin Lewandowski, le fondateur ne compte pas s’arrêter là : son site Gearogs, en version beta depuis quelques mois, suivra le modèle de son grand frère et s’apprête à ouvrir son market place le mois prochain.

Une bonne nouvelle puisque vous pourrez trouver la machine que vous cherchez depuis des années ! On peut s’attendre aussi à une baisse de prix générale du fait de la mise en concurrence de plusieurs vendeurs du monde entier.

« Nous avons lancé Gearogs parce que les machines sont indéniablement liées aux disques. Nous lancerons le market place en avril. » a déclaré Kevin Lewandowski, le fondateur, au magazine Thump.

Pour rappel, le site Discogs est déjà bien connu des passionnés de musique, c’est un site qui combine base de données de toutes les sorties physiques ou numériques de musique mais c’est aussi et surtout site d’achat (un market place) de CD ou vinyles neufs ou d’occasion.

Discogs est devenu en quelques années un site de référence pour des millions de DJs et amateurs de musique. Le fondateur est d’ailleurs en train d’améliorer les déclinaisons de son site : Bibliogs, Comicogs, Filmogs, vous l’aurez compris des versions consacrées aux livres, aux comics, et aux films. Ces sites sont ouverts mais pour le moment, en version beta.

À RAJE on a à cœur de vous rappeler qu’une alternative française existe depuis les années 2000 : AudioFanzine !

