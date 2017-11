Diam’s sort de son silence









Alors que des rumeurs sur la sortie d’un nouvel album ne cessent de courir, Diam’s tire les choses au clair dans un entretien au Journal du Dimanche.

Diam’s ne s’était pas exprimée dans les médias depuis mai 2015. L’ex-artiste originaire de Chypre s’était entretenue à l’époque avec Thierry Demaizière dans l’émission 7 à 8. Elle y revenait sur la dépression qui l’a touchée de plein fouet alors que sa carrière était au sommet.

Deux ans plus tard, Mélanie Georgiades a accordé un entretien au Journal du Dimanche. La rappeuse y apparaît reposée et débarrassée de ses anciens démons. Éloignée du monde du show-business, elle garde «des souvenirs pleins d’angoisses et de tristesse» de cette période de sa vie.

L’auteure de Marine n’est plus la rappeuse sous les projecteurs qu’on avait l’habitude de voir, elle est désormais une mère de famille convertie à l’Islam vivant en banlieue parisienne. Elle profite de cet entretien pour balayer les rumeurs d’un revers de main. Il n’y a pas de nouvel album en préparation. Ces bruits de couloir sont pour elle « sans fondements ». Diam’s n’écoute même plus de rap. Pour elle, « penser que le rap [peut] changer quelque chose aux réalités douloureuses [lui] semble si naïf aujourd’hui. » Elle le souligne, elle-même, ses disques d’or et de platine n’ont « plus d’importance » pour elle même si ils lui permettent de «vivre aisément».

Finie la musique, mais l’ex artiste de 37 ans se lance dans une marque de papeterie nommé Mel By Mel : «Un monde dans lequel je trouve l’apaisement » explique –t-elle à l’hebdomadaire.

Le 24 octobre dernier, Mélanie Georgiades lançait officiellement sa gamme de papeterie avec un post facebook à destination de ses fans.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires