Des élections en Israël repoussées à cause de … Britney Spears









Voter ou danser sur du Britney ? Il faut choisir ! Dans le cadre de de sa nouvelle tournée mondiale, Britney Spears pose ses valises à Tel Aviv en Israël pour faire son show le 3 juillet prochain. Seul problème, le parti travailliste israélien comptait faire ses primaires le même jour. Le scrutin a donc été repoussé au 4 juillet.

Il aura fallu une journée pour que le comité électoral du parti travailliste décide de décaler son élection selon The Hareetz. Lizon Zach, le porte parole du parti, confiait « ne pas avoir peur que les électeurs préfèrent Britney Spears au parti ». Et plus qu’un problème de participation au vote, il s’agit également d’un souci de logistique. Tous les agents d’accueil et de sécurité de Tel Aviv étaient réquisitionnés pour le show de la chanteuse de Baby One More Time.

Ashley TOLA

