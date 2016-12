Pas de Lives au Pont en 2017









Mauvaise nouvelle pour les amoureux de musique et de patrimoine : le festival Lives au Pont n’aura pas lieu en 2017. C’est le site du Pont du Gard qui l’annonce par le biais d’un communiqué de presse auquel RAJE, partenaire historique de l’événement, a eu accès. En cause, les difficultés liées à la situation économique des secteurs culturels et touristiques, combinées à la baisse des contributions départementales.

Il y aura bien des manifestations culturelles en 2017 au Pont du Gard, mais ce sera sans Lives au Pont, qui avait l’été dernier permis au public de danser sur les sons de Synapson, Fakear, Birdy Nam Nam ou encore Set & Match.

