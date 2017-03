David Bowie, deux nouveaux albums en avril









La disparition de David Bowie il y a un peu plus d’un an a, et c’est logique, poussé le public à (re)découvrir l’immense discographie de l’artiste. Mais de nombreux titres sont encore secrets et mystérieux, et n’ont jamais été dévoilés. En janvier dernier, l’EP « No Plan » avait permis de découvrir quatre morceaux enregistrés par David Bowie pendant des sessions d’enregistrement de « Blackstar ». La prochaine livraison de titres a été annoncée, il s’agira de la parution de deux albums rares et jamais commercialisés auparavant.

A l’occasion du Record Store Day, qui fêtera le 22 avril prochain ses 10 ans, deux éditions limitées seront proposées à la vente, uniquement ce jour-là et en format vinyle. Le premier disque s’appelle « Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974) » et, comme son nom l’indique, est un album live enregistré pendant la tournée « The Soul/Philly Dogs Tour ». C’est le collaborateur de longue date de David Bowie, Tony Visconti, qui en a géré le mixage. Le deuxième opus, baptisé « Bowpromo », est une recréation d’un pressage unique qui date de 1971 et comprenant des remixes de titres qui finiront sur « Hunky Dory », album culte sorti la même année.

Rendez-vous donc le 22 avril pour découvrir ces nouvelles chansons.

