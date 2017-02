Daft Punk de retour sur scène









Vous avez peut-être manqué l’info de la semaine, mais pas de soucis, RAJE est là pour vous la donner. Les Daft Punk se produiront en live à la 59ème édition des Grammy Awards en compagnie de The Weeknd. En réalité, c’est plutôt le Canadien qui va performer en compagnie des Français.

En effet, le duo a participé à la production de deux morceaux du dernier album de The Weeknd : Starboy et I Feel It Coming. Même si le chanteur n’est sélectionné dans aucune catégorie, parce que son disque est sorti hors délais, l’organisation de la cérémonie a quand même tenu à l’inviter à l’évènement .

Il semblerait que le duo casqué apprécie cette soirée, puisque leur dernière apparition live date de 2014 à ce même événement. Ils y avaient joué le tube Get Lucky avec Nile Rodgers, Pharrell Williams et Stevie Wonder.

En plus des Daft Punk, les Grammy 2017 auront la chance d’accueillir A Tribe Called Quest, Anderson .Paak & Dave Grohl, Alicia Keys, Metallica ou encore Adele.

Une bonne nouvelle, et une vraie cette fois, après les multiples rumeurs qui ont surgi, comme une tournée Alive 2017, une présence à Coachella ou à Lollapalooza à Paris en juillet. Rien de tout ça (pour le moment), il va donc falloir se contenter des Grammys.

