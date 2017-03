Concrete, la fête sans fin









Concrete entre dans le cercle très fermé des grands clubs internationaux disposant d’une licence 24h. Concrètement, ça veut dire qu’à partir d’aujourd’hui, tant que la fête est bonne, elle continue !

À venir, le développement des SAMEDIMANCHE au moins une fois par mois, soit 28H NON-STOP du samedi 22h au lundi matin 2h (au minimum). Les premières dates sont 1er/2 avril, 22/23 avril.

À l’instar des plus grands clubs européens, Concrete étire la fête et renforce la place de Paris sur la scène européenne.

Depuis ses débuts le 30 octobre 2011 sur la barge amarrée port de la Rapée à Paris, la fête sur la Seine a révolutionné les codes de la scène française en proposant un format de jour, en incarnant la nouvelle génération house et techno par une programmation rare et exigeante, et en offrant un lieu unique de vie, d’expression, de liberté et de convivialité à un public jeune et mélangé, enthousiaste et pointu.

Cette autorisation est une nouvelle étape historique pour un club devenu une institution, et permet d’imaginer des formats de fêtes et de rencontres artistiques encore plus ambitieux.

À quand des licences 24h pour le Rex Club, Paloma ou les Passagers du Zinc ?

Commentaires

commentaires