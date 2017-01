Compact Vinyl, la fusion du CD et du vinyle

La bataille entre le CD et le vinyle fut longue, mais ça y est, c’est peut-être la fin cette guerre des supports. Une entreprise de pressage française, MPO (Moulage Plastique de l’Ouest) vient de mettre au point le Compact Vinyl, un format qui combine une face CD et une face vinyle.

Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez suivi les teasers qui ont précédé la sortie de l’album « Woman » de Justice. Le duo français avait diffusé une vidéo mettant en scène ce format original.

•WOMAN• one side CD / one side VINYL – this very limited edition is a prototype and is not yet for sale. #regram @glenjamn Une vidéo publiée par JUSTICE (@etjusticepourtous) le 7 Déc. 2016 à 2h21 PST

Côté CD, c’est du classique : 74 minutes d’enregistrement. Côté vinyle, ça change un peu des galettes habituelles, puisque le polycarbonate remplace le traditionnel PVC. C’est plus résistant, et la qualité sonore est très bonne. En revanche, le diamant qui sert à la lecture risque de s’user plus vite sur ce matériau solide.

Enfin, cette face vinyle ne peut enregistrer que 4 minutes. Un peu léger. Mais le Compact Vinyl reste une belle invention qui ravira les collectionneurs.

