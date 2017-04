Coachella: les meilleurs moments de cette édition 2017









Chaque année, au mois d’avril, le monde de la musique s’extasie devant Coachella. Mélomanes et fashionistas se réunissent à Indio en Californie pour cet évènement qui réunit (souvent) des gros noms de la musique. Pendant deux week-ends, du 14 au 16 avril et du 21 au 23 avril, le festival californien nous a apporté son lot de surprises.

Cette année, Beyoncé a dû céder sa place à Lady Gaga à cause de sa grossesse. Stephani Germanotta a relevé le défi avec une performance incroyable où elle a dévoilé un tout nouveau morceau nommé The Cure. Avec ce titre, l’auteure de Born This Way renoue avec ses origines pop qui ont fait son succès. « Je vous aime tellement. J’ai traversé beaucoup de choses dans ma vie et j’ai vu beaucoup de choses. Et à chaque fois, votre amour a été ma thérapie » a déclaré l’artiste américaine avant de commencer ce nouveau single.

La performance de DJ Snake fait également partie de celles qu’il fallait retenir cette année. Le producteur français, connu pour son tube Let Me Love You, a invité Ms Lauryn Hill pour un show inattendu et surprenant. La célèbre membre des Fugees a interprété trois morceaux et pas n’importe lesquelles. L’artiste américaine a chanté aux nombreux festivaliers, Ready Or Not, Lost Ones et le sublime Killing Me Softly.

Coachella a également été l’occasion pour Kendrick Lamar de défendre son dernier et excellent album Damn. Le rappeur originaire de Compton a interprété pour la toute première fois cet opus en live. Plus qu’un concert d’exception, K-Dot a offert un véritable show à son public. Avant de débuter son concert, Kendrick Lamar a diffusé un extrait de la chaine Fox News critiquant son morceau Alright devenu l’hymne du mouvement Black Lives Matter. King Kunta a livré une performance hautement politique pour notre plus grand plaisir.

Lorde a également fait son grand retour sur scène à Coachella. La Néo-zélandaise a donné au public un aperçu de son prochain album Melodrama prévu pour juin. La jeune de femme de 20 ans a joué son nouveau single Homemade Dynamite qui figurera sur son nouveau disque qui « parle des hauts et des bas de quand on a la vingtaine, et plus particulièrement les hauts et bas en soirée. » a-t-elle expliqué à la foule.

Et comment parler de Coachella 2017 sans mentionner ce petit garçon de 5 ans qui a séduit internet avec ses pas de danse ? C’est sans aucun doute lui, la vraie star du festival californien.

Ashley TOLA

