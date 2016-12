Club Cheval, OVNI de la musique électronique

Crédit photo : (c) Etudes Studios - Priscillia Saada









Club Cheval ne recule devant aucun genre musical. Que ce soit le rnb, la techno, ou la pop, ce collectif fait du monde de la musique son terrain de jeu. Dans son premier album Discipline sorti en mars 2016, le groupe a donné naissance au son du futur avec des influences diverses. Les quatre membres de l’écurie ont réussi à créer une compilation de tubes qui font se croiser le rnb des années 90 avec un monde post-apocalyptique. « Les êtres humains changent à partir de minuit – il y a l’avant et il y a l’après. Là, on a composé pour ceux qui vivent le jour. » explique le quatuor aux Inrocks.

Club Cheval est clairement un quarté gagnant. Aux manettes de cette formation complètement barrée, on retrouve Myd, Panteros666, Sam Tiba et Canblaster. Chaque membre a sa spécialité dans le groupe. Panteros666 est l’homme qui crée les beats, Canblaster ,lui, a un don pour donner naissance à de jolies mélodies, Myd est le roi du sampling et Sam Tiba a un penchant pour les belles voix. « L’évolution est dans l’ADN de notre musique. On est toujours en train de découvrir de nouveaux genres musicaux, en fonction de nos émotions et de ce que l’on vit, et on les partage autour de nous. Nos vibes musicales sont en constant changement. » confit la formation.

Cette belle aventure démarre à Lille pendant leurs études. Ils ont tous la même volonté : créer et jouer avec la musique. Ils signent leurs premiers EPs sur le label Bromance détenu par un certain producteur nommé Brodinski. Les quatre Lillois s’essayent également au jeu du remix avec des artistes comme Rihanna, Underworld, Usher, Two Doors Cinema Club et The Dø.

La consécration pour Club Cheval est en 2012 lors de la sortie du fou Now U Realize. Grâce à ce morceau, les quatre DJ réussissent à montrer l’ampleur de leur ambition et talent. Club Cheval se démarque également grâce une imagerie complètement barré mélange loufoque de la tendance sea-punk et du kitsh d’Internet. Le travail de Club Cheval est assez représentatif de notre génération : une bande d’amis ambitieux qui ose et repousse les limites qu’on leur a imposées.

Ashley TOLA

