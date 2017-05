La Chinerie, les diggers auront enfin leur festival !









Si vous êtes utilisateurs de Facebook, vous allez forcément faire partie d’une communauté sur le réseau social à un moment où un autre. Ces petits groupes où de nombreuses personnes se rassemblent autour d’une passion commune. Et bien pour la première fois, l’un d’entre eux organise son festival, entièrement collaboratif.

Ils s’appellent « Les chineurs ». Un nom emprunté aux brocanteurs toujours en recherche de la perle rare. Ce qu’ils cherchent eux, ce sont de vinyles, dans tous les styles de musique. Leur passion a été à l’impulsion de La Chinerie, un événement qui rassemblera entre quatre et dix mille personnes en septembre prochain en région parisienne.

Une campagne de crowdfunding a été lancée au mois de mars, elle s’est achevée vendredi dernier avec pour objectif d’atteindre les 50.000 euros. Si à quelques heures de la fin le compteur bloquait à 35.000euros de récoltés, dans les dernières heures les internautes se sont montrés généreux et ce seront finalement quasiment 60.000 euros qui sont réunis pour organiser cet événement collaboratif.

Collaboratif parce que chaque donateur a son mot à dire et que ce festival est un bel exemple de démocratie. Ici, ce sont les participants qui proposent des artistes et votent pour ceux qu’ils souhaitent voir. Et attention, en tant que passionnés de musique, ces programmateurs en chef ne sélectionnent pas de têtes d’affiche aguicheuses mais plutôt des artistes de qualité pas forcément très connus. Au menu House, Techno, Rap, Disco/Funk, Micro House, Jungle ou encore Ambient. Parmi les premières « intentions » de programmation on peut déjà citer Chaos In The CBD, Nightmare on Wax ou encore Roméo Elvis.

Un festival qui se veut aussi écologique en minimisant la communication papier, en privilégiant le bio et les circuits court pour les produits alimentaires, et qui a même invité Nicolas Hulot à mixer. L’intéressé a d’ailleurs répondu favorablement, il devrait passer un ou deux vinyles de sa jeunesse.. on a hâte de voir et d’écouter ça.

Yacir Emran

Commentaires

commentaires