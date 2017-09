Le soulman Charles Bradley est décédé à l’âge de 68 ans









Le monde de la soul est en deuil. Charles Bradley est décédé samedi dernier des suites d’un cancer. Le chanteur, mort à 68 ans, nous avait bercés avec son dernier album Changes. Un grand du monde de la musique qui s’en est allé, laissant de nombreux mélomanes orphelin.

Malade depuis plusieurs années, il avait dû annuler plusieurs concerts. En septembre, il postait ce message à ses fans : « Je vous aime tous, vous qui m’avez fait réaliser mes rêves. Quand je reviendrai, je reviendrai plus fort que jamais, avec l’amour de Dieu. Et par sa volonté, je reviendrai très bientôt.»

Grâce à son premier album sorti en 2011, celui qu’on surnommait Black Velvet (velours noir en français) avait réussi à remettre au gout du jour la soul des années 60 et 70. En véritable, soulmen il a puisé dans son difficile passé pour écrire des textes poignants. Jonglant entre des travails ingrats pour survivre, Bradley a réussi à accomplir ses rêves

Pour en arriver là, Mister Bradley a dû se battre. Elevé par sa grand-mère en Floride, l’artiste arrive à New York à l’âge de 8 ans. En 1962, sa grande sœur l’emmène à l’Apollo Theater pour voir une légende de la soul jouer : James Brown. Le petit Charles est transporté, happé et transcendé par la performance du roi de la Soul. Pour lui, c’est une évidence il doit devenir chanteur.

Charles Bradley a mis 20 ans à vivre de la musique, sa passion. Après avoir vécu dans la rue, survécu grâce à des petits boulots dont un de cuisinier en Alaska, Bradley sort son premier titre Take It As It Come sur le label Daptones Records en 2002. Accompagné des Sugarman & Compagnie, Bradley dépoussière un style disparu et peu médiatisé.

Appelé The Screaming Eagle of Soul (l’aigle crieur de la soul en français ndlr), Bradley s’inspire de ses expériences pour écrire ses morceaux. Agé désormais de 67 ans, l’américain a toujours puisé dans son vécu pour nourrir ses textes. Le morceau Heartaches & Pain a pour thème le meurtre de son frère par son neveu.

Malgré un passé difficile, Charles Bradley garde espoir et distille une musique qui nous va droit au cœur qu’il repose en paix.

Ashley Tola.

