Quels sont les chansons les plus écoutées par les utilisateurs de Tinder ?









La musique adoucirait-elle les cœurs ? Tinder s’est associé à Spotify pour proposer une nouvelle option à ses utilisateurs. L’application de rencontres, en s’associant à la plateforme de streaming, permet désormais à ses usagers de montrer sur leurs profils leur« hymne », soit le morceau qui les représentent le plus.

Selon Les Inrocks, Tinder a dévoilé le top 10 des morceaux les plus choisis par les femmes et les hommes présents sur l’appli. Et le résultat n’est pas vraiment étonnant, nous retrouvons les artistes qui trustent les charts du monde entier.

Chez les femmes comme les hommes, il semblerait que le morceau Shape of You d’Ed Sheeran fasse son petit effet. Le tube de l’Anglais campe la première position pour Madame comme pour Monsieur. Le Canadien The Weeknd réussit à s’imposer à la deuxième place du classement avec Starboy. Son morceau I Feel It Coming se place également à la cinquième place dans le top féminin alors qu’il n’est qu’à la 10e dans celui de la gente masculine.

A la troisième place, les swippers et les swippeuses ne semblent pas être du même avis. Du côté des hommes, Futur obtient la médaille de bronze avec Mask Off alors que les femmes semblent être plus tentées par Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Top 10 hommes et femmes confondus :

Shape of You – Ed Sheeran Starboy – The Weeknd Mask Off – Future HUMBLE. – Kendrick Lamar Fake Love – Drake Black Beatles – Rae Sremmurd I Feel It Coming – The Weeknd Despacito (Remix) – Luis Fonsi, Daddy Yankee Closer – The Chainsmokers Heathens – Twenty One Pilots

Top 10 des hommes :

Shape of You- Ed Sheeran Starboy – The Weeknd Mask Off – Future HUMBLE. – Kendrick Lamar Fake Love – Drake Black Beatles – Rae Sremmurd Bad and Boujee (feat. Lil Uzi Vert) – Migo Heathens – Twenty One Pilots 24K Magic – Bruno Mars I Feel It Coming- The Weeknd

Top 10 chez les femmes :

Shape of You – Ed Sheeran Starboy- The Weeknd Despacito (Remix) – Luis Fonsi, Daddy Yankee Fake Love – Drake I Feel It Coming- The Weeknd Closer – The Chainsmokers One Dance – Drake Let Me Love You – Rae Sremmurd HUMBLE. – Kendrick Lamar Mask Off – Future

Les genres privilégiés par les utilisateurs de Tinder sont le rnb, le rap et la pop. Et sans grande surprise, les thèmes abordés dans ces chansons sont évidemment le sexe et les sentiments. En espérant, que cela aide les adeptes de l’app à trouver… l’amour !

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires