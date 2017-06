Cet été, la techno s’étudiera dans une université de Berlin









Une semaine pour apprendre la techno à Berlin cet été, c’est possible ! L’université des arts de Berlin vous propose du 20 au 24 juillet, une semaine entière consacrée à ce style de musique. Vous pourrez étudier l’histoire, l’impact et le rôle de la techno dans le développement de Berlin.

Les premiers jours seront consacrés notamment à des documentaires et livres sur la question comme le film We Call It Techno ! de Maren Sextro et Holger Wick, qui s’intéresse à la naissance de la techno berlinoise. Ainsi que sur le rôle qu’a pu avoir la techno à Berlin grâce à une visite aux Archives des cultures jeunes. Un centre qui regroupe des fanzines, flyers, magazines et journaux mais aussi des thèses universitaires, des CD et DVD venant du monde entier et traitant des cultures techno, punk, gay, skate…

Le troisième jour, quant à lui, est consacré à une étude de l’évolution du genre à Berlin depuis les années 2000. Comme l’apparition de sous genre comme la minimal ou des lieux dédiés à la techno. On y parlera aussi des retombés économiques sur la capitale allemande : « le secteur rapporterait 1 milliard d’euros de revenus à la ville chaque année, avec un tiers des 11 millions de touristes venus faire la fête dans la capitale allemande » rapporte TraxMag. Il sera aussi important de traité aux futurs enjeux.

Et enfin pour finir, les derniers jours seront eux consacrés à « l’aspect technique, avec des analyse des morceaux et de leur production » ainsi que le « rôle de la techno dans l’évolution des instruments électroniques et des logiciels ». TraxMag, toujours, rappelle que le cofondateur et développeur Robert Henke du logiciel de composition berlinois numéro un dans le monde, Ableton Live, est aussi un producteur de techno.

Pour assister à ces cours, il vous faudra payer la modique somme de 500€ pour la semaine. Attention, les places sont limitées à 20 personnes.

Antonin Boin

