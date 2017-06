Sortez vos agendas, le Fnac Live revient en juillet avec une prog’ à tomber par terre









Le soleil, les concerts en plein air, voilà deux éléments qui annoncent officiellement l’ouverture de la saison des festivals. S’il y en a bien un qui sort son épingle du jeu, c’est sans aucun doute le Fnac Live. Après une édition 2016 qui a réuni 100 000 personnes, l’évènement musical revient très fort cette année.

Pour cette 7e édition, la Fnac investit une nouvelle fois la place de l’Hôtel de Ville. Et le moins qu’on puisse dire c’est que la programmation est incroyablement bonne. Elle réussit à réunir les grands artistes qui ont fait 2016 et ce début d’année.

Amoureux des sons d’aujourd’hui et de demain, vous allez être ravis. Du 6 au 8 juillet, vous assisterez au concert de Julien Doré auteur du très bel opus &, la chanteuse française Juliette Armanet, le dandy chic Benjamin Biolay, le tandem pop The Pirouettes, la sensation musicale Fishbach et le chanteur Tim Dup. Le groupe François & The Atlas Mountains fait également partie de ce line up incroyable. Le hip hop et les musiques du monde seront également à l’honneur avec ALLTA et Calypso Rose. Amoureux de musiques électroniques, vous ne serez pas en reste. Vous pourrez bouger sur le parvis de l’Hôtel de Ville au son du duo Polo & Pan, des pionniers de la french touch Cassius et des petits nouveaux de The Blaze.

Le Fnac Live nous réserve encore de belles surprises puisque sa programmation complète sera dévoilée le 19 juin prochain. Et le plus beau, c’est que cet événement est totalement gratuit. Rendez-vous du 6 au 8 juillet place de l’Hôtel de Ville à Paris pour le Fnac Live.

De la bonne musique en plein air et tout ça gratuitement, vous n’avez aucune excuse pour ne pas assister au Fnac Live.

Ashley TOLA

