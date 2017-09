C’est quoi l’amour ? La DJ Piu Piu vous donne la réponse dans un joli set









Ah l’amour… Un sentiment qui ne cesse d’inspirer les artistes. Toi, moi, ton voisin, tout le monde a déjà connu ce joli sentiment qui donne des papillons dans le ventre. Mais en réalité qu’est-ce que c’est ? La DJ Piu Piu a décidé de répondre à cette question dans un adorable set.

Nommé Feel Recordings, Giulietta Canzani Mora nous plonge, avec le premier épisode de cette série, dans un voyage dans la capitale de l’amour : Paris. Ce set est évidemment composé de morceaux mais également de témoignages de musiciens comme Kiddy Smile ou la DJ AZF. Tous ces intervenants nous racontent des histoires personnelles, intimes, et touchantes où ils se confient sur leurs premières fois avec l’amour. Tout ce mix est également agrémenté de bruits d’ambiance enregistrés dans la ville lumière.

« En ce dernier jour d’août, j’ai voulu partager avec vous le premier épisode de cette nouvelle série de mixes sur laquelle j’ai travaillé. Chaque épisode nous emmène dans un voyage à travers une ville différente et retranscrit le sentiment qu’elle dégage. Réunir la musique, les feel recordings et des histoires, j’espère que j’ai pu partager avec vous ce petit voyage avec ses hauts et ses bas, ses échecs et ses espoirs mais surtout : partager des moments, des instants de vie. » confit la DJ Piu Piu sur sa page Facebook.

Ce set fait preuve d’un bel éclectisme. Sur 1h47 de mix, vous pourrez écouter des morceaux de Barbara, Etienne Daho, Michel Berger, Damso, Sébastien Tellier, Pépite ou encore Myth Syzer. Les prochains sets de cette série s’installeront dans d’autres villes. Il ne nous reste plus qu’à attendre. D’ici là, remplissez votre cœur et vos oreilles d’amour avec ce mix fait par Piu Piu.

Ashley TOLA

