Célébrons la fin de l’été avec Summer Ends du groupe Agua Roja

Les vacances se terminent pour beaucoup d’entre vous … Finis le soleil, la mer, la plage et le chill, il est désormais temps de retourner travailler. RAJE vous présente cette semaine les chansons idéales pour affronter cette épreuve en musique. Cap vers le soleil et l’amour avec Agua Roja.

Avec son univers, Agua Roja nous plonge dans une ambiance solaire, chaleureuse et rêveuse. Les codes musicaux du groupe pourrait nous faire croire qu’il vient de Californie tant sa musique nous rappelle la côte ouest américaine mais Clément, et Benjamin et November viennent bien de Paris.

En 2015, le trio sortait un premier EP éponyme où figure le très beau Summer Ends. Dans ce morceau, Agua Roja distille une pop efficace qui sent bon le sable chaud et l’insouciance estivale et réussit à retranscrire avec perfection cette nostalgie qui nous prend à chaque fin d’été. Ici, November quitte une personne et se rappelle des folies qu’elle a faites pendant cette douce période.

« Summer ends up in the rain. The silly things we’ve done are drained. Fall is up and I will go.» (L’été se termine sous la pluie. Les choses stupides que nous avons faites sont terminées. La chute est proche et je partirai. » nous conte la chanteuse.

La vidéo qui accompagne le morceau Summer Ends est une illustration parfaite de l’univers du titre. « Eh bien ce sont des petites vidéos de vacances justement ! Ce sont des vidéos d’amis. Ils nous ont envoyé un montage de leur vidéo de vacances et nous avons trouvé ça cool, donc a décidé d’en faire notre clip. » confit Clément au magazine Paulette.

Inutile de déprimer à cause de la reprise, Agua Roja est le groupe qui saura vous faire aimer la rentrée.

Ashley TOLA

