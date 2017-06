Bonobo nous fait voyager avec son dernier EP









La sortie qu’il ne fallait pas rater la semaine dernière, c’est celle du nouvel EP de Bonobo, un artiste anglais signé sur le label indépendant de musique électro Ninja Tune.

« Bambro Koyo Ganda », c’est le titre du nouvel EP réalisé par Simon Green alias Bonobo. Si ça vous dit quelque chose, c’est normal, le son « Bambro Koyo Ganda » était déjà sur le dernier album de l’artiste. Cette fois-ci, le producteur de Brighton nous le fait redécouvrir dans une deuxième version où seuls des instruments analogiques ont été utilisés. Pour autant, quelle que soit la version, Bonobo réussit à nous faire danser grâce à un drop au rythme entraînant et aux voix d’Innov Gnawa. On ressent directement l’ambiance de fête aux sonorités africaines, et plus particulièrement marocaines. En effet, Innov Gnawa, en featuring sur le morceau, est un groupe d’expats marocains installés à New York qui s’attachent à un genre musical réputé du Maroc qu’est le Gnawa.

Le deuxième son de l’EP, Samurai, est beaucoup plus planant même si le rythme est très marqué dès le début de la musique, la voix adoucit le tout. En bref, « Bambro Koyo Ganda » semble être dans la continuité de l’album « Migration », comme une invitation au voyage, à la fois dans l’univers de Bonobo et dans le monde entier.

Avec plus de 800 000 abonnés sur Facebook, le pionnier du Downtempo ne s’est pas arrêté depuis janvier et ça lui réussit. Son EP de 3 titres apparaît seulement 5 mois après la sortie de son sixième album, « Migration ». C’est avant tout un album personnel, puisque comme l’explique l’artiste, sa situation familiale et sa vision de l’identité ont joué lors de l’enregistrement. Le thème des migrations a tout de même une forte symbolique dans le contexte actuel entre les réfugiés de guerre syriens et les réfugiés climatiques qui se multiplient. Selon Ninja Tune, c’est l’un des albums les plus ambitieux qui place Bonobo au plus haut de l’échelle. Cela expliquerait bien son succès ! En effet, plus de 2,7 millions de personnes écoutent le producteur, compositeur et DJ de Brighton chaque mois sur la plateforme de streaming Spotify.

Sa tour née nord-américaine a été un succès et il continue sur sa lancée cet été dans toute l’Europe. Vous aurez peut-être l’occasion de l’écouter et de le voir si vous passez par le Montreux Jazz Festival le 2 juillet. Sinon, il vous faudra attendre le mois de novembre pour le voir en France. Notre cher Simon Green jouera au Zénith de Paris le 18 novembre 2017, et on l’attend de pied ferme !

Claire GRAZINI

