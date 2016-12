Blow, le groupe d’électro-pop qui risque de faire beaucoup parler de lui









Vous le savez déjà tous, l’année 2016 a été très riche. Certains artistes déjà connus du grand public nous ont offert des albums somptueux, d’autres moins célèbres comme Blow ont réussi à se faire une place dans le petit monde fermé de la musique. C’est cette même année 2016 qui a nous a permis de faire connaissance avec cette formation électro-pop. Ce serait mentir que d’écrire que ce genre n’est pas à la mode. Mais ce n’est pas parce qu’il est partout que tout le monde excelle dans ce genre. Blow a réussi à mêler pop, électronique et paroles dans la langue de Shakespeare sans tomber dans le déjà-vu.

« Pierre-Elie, Jean-Étienne et moi, on se connaît depuis longtemps. On vient de Châtellerault. On est des potes d’enfance. Quand je suis arrivé à Paris après le bac, j’ai rencontré Thomas. Ça fait neuf ans qu’on fait de la musique ensemble. On a d’abord fait du rock, puis on est passé à l’électro avec Thomas. Jean-Étienne nous a rejoints. Blow est né l’été dernier. » explique Quentin Gugliemi leadeur de Blow à La Nouvelle République.

Le quatuor, composé également de Pierre Elie Abergel, Thomas Clairice, Jean-Etienne Maillard, défend un univers planant, aérien et épurée. La voix du chanteur joue le rôle d’un instrument à part entière dans chaque composition du groupe. Dans The Devil Remembers Me, la voix de Quentin est comme un murmure qui viendrait charmer toute personne qui écoute le morceau.

Avec les deux EPs I et Fall in Deep, sortis en janvier et novembre dernier, Blow a réussi à faire parler de lui. Repéré cette année aux Transmusicales de Rennes, le groupe annonçait fièrement sur Facebook être signé sur DDM Recordings le même label que le producteur niçois Møme. Blow a toutes les cartes en main pour faire l’actualité musicale de l’année 2017.

Ashley TOLA

