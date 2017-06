Bientôt, vous n’écouterez plus la musique, vous la vivrez









Nervana, c’est le nom d’une entreprise et d’un projet qui a pour ambition de révolutionner la manière d’écouter de la musique. Le produit ressemble à un vieux baladeur, avec des écouteurs tout à fait classiques.

Mais ce qui est enfermé dans ce boitier est le fruit d’une technologie de pointe. Concrètement, de quoi s’agit-il ? Imaginez. Vous marchez dans la rue, vous mettez les écouteurs du Nervana dans vos oreilles.

Là, des ondes sont envoyées dans le nerf vague, qui est un des plus longs du corps humain. Ces ondes vont stimuler ce nerf, et lui faire sécréter de la dopamine, en rythme avec la musique et son ambiance.

Non seulement vous entendrez le son, mais en plus de ça, votre corps réagira à celui-ci. Vous planerez sur les envolées au violon, et vous ressentirez la pression des basses, au plus profond de vous.

Nervana, c’est aussi un micro haute définition, pour capter et transmettre sous forme d’ondes vos concerts préférés.

Rémy Verran.

