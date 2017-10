Bertrand Cantat, un retour qui fait grand bruit …









C’est un magazine qui fait grand bruit depuis mercredi avec sa nouvelle Une. Les Inrocks consacrent leur couverture à Bertrand Cantat et celle-ci ne laisse pas indifférent.

Le chanteur et ancien leader de Noir Désir, qui connut de belles heures en France dans les années 90, sortira un album solo en 2018. Un premier single en est tiré et commence à être diffusé sur les ondes radio. Une chose en entraîne une autre. Bertrand Cantat est donc en pleine promotion de ce nouvel opus. Certes … Il est vrai qu’on pourrait se dire «d’accord et alors ? »

Ce qui fait polémique c’est l’entretien accordé aux Inrocks car Bertrand Cantat qui, on le rappelle, a battu à mort son ex-femme Marie Trintignant en 2003, se dit être en quelque sorte lui aussi une victime. Cette sombre période est «un trou noir» dans sa vie, un moment durant lequel il a même pensé au suicide. Il avoue également dans cet entretien être entré en dépendance aux médicaments et avoir mis du temps à en sortir. C’est un Bertrand Cantat qui nous parle de sa douleur mais cette douleur n’est pas prête d’être acceptée et entendue par beaucoup. Après un tel acte, n’est-il pas préférable de rester loin des projecteurs ? C’est en tout cas ce qui contribue au malaise depuis la sortie du nouveau numéro du magazine, d’autant plus que le choix de la rédaction a été de le mettre en couverture. Depuis la parution, de nombreuses personnalités sont montées au créneau comme la secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes Marlene Schiappa sur twitter.

Et au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poings ?

Ne rien laisser passer. https://t.co/t2ijVBeZfX — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 11, 2017

Une polémique qui est tombée mercredi 11 octobre lors de la journée internationale de la fille qui promeut l’autonomisation des filles et l’exercice de leurs droits fondamentaux. Une période où les violences faîtes aux femmes sont mises en avant dans les médias. Simple hasard ou coup de communication de la part des Inrocks ?

Johann Guérin

