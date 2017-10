Une sur Bertrand Cantat : les Inrocks sortent de leur silence









Après sa couverture sur l’ex chanteur de Noir Désir, l’hebdomadaire est revenu sur cette polémique dans une lettre ouverte à ses lecteurs.

Le mercredi 11 octobre, Les Inrocks déchaînaient les passions avec sa une. L’hebdomadaire choisissait de mettre Bertrand Cantat en couverture, l’ex chanteur de Noir Désir est en pleine promotion d’Amor Fati, son dernier album. De nombreuses voix se sont levées pour dénoncer ce choix éditorial. En 2003, Bertrand Cantat avait été condamné pour «meurtre commis en cas d’intention indirecte indéterminé » sur son ex-compagne Marie Trintignant.

Cantat en son nom: demain dans les Inrocks https://t.co/HbDhuCquJL pic.twitter.com/aU0xyAuzUR — les inrocks (@lesinrocks) 10 octobre 2017

Mardi dernier, Les Inrocks décidaient donc de faire le point sur cette controverse dans un article nommé «à nos lecteurs.» :

«Certains de nos lecteurs, des personnalités, des citoyens, des artistes ont exprimé publiquement, parfois de façon très virulente, leur désaccord face à ce parti pris éditorial qui a été celui de notre hebdomadaire. Nous avons également reçu, à titre personnel, des messages qui signifiaient leur désaccord, leur mécontentement, voire leur profonde déception.»

Le journal se défend également d’avoir voulu «ravivé une souffrance.» Cette une est tombée en plein débat sur le harcèlement et les violences faites aux femmes : « L’ampleur et la gravité de l’affaire Harvey Weinstein, qui a explosé parallèlement à la sortie du magazine, est venue rappeler à quel point il existait, plus que jamais, un système d’oppression masculine dont la société ne veut plus. Ce constat, Les Inrockuptibles l’ont fait depuis de nombreuses années, et ce journal s’est toujours battu contre les violences envers les femmes, contre le sexisme et pour l’égalité entre les sexes. Ceci est une évidence. »

Les Inrocks expliquent faire du « journalisme par passion » et qu’elle « exige, parfois, d’aller questionner les zones d’ombre, d’aller au-delà des frontières et des évidences, quelles qu’elles soient. » Le magazine met également en avant son histoire avec «Bertrand Cantat [qui] fait partie de celle des Inrockuptibles, depuis les années 1980. » Pour conclure avec cette phrase : «Le mettre en couverture était contestable. A ceux qui se sont sentis blessés, nous exprimons nos sincères regrets. »

Des excuses qui ne semblent pas encore prêtes à être acceptées pour certains comme en témoigne les tweets de la journaliste Lauren Bastide.

Il a fallu aux @lesinrocks 1 semaine pr sortir du mépris. 1 semaine pr se décider à consulter sa rédac. Pour finir en mansplaining. #toolate — Lauren Bastide (@laurenbastide) 17 octobre 2017

Ashley TOLA

