Avec sa superbe playlist, Thomas Pesquet fait bouger l’espace

Instant devinette : il est français, en orbite au-dessus de nos têtes avec l’équipe de la station spatiale internationale… Qui-suis-je ? Thomas Pesquet, évidemment. Après avoir récemment fait l’actualité pour sa collaboration avec Yuksek, l’astronaute fait une nouvelle fois parler de lui après avoir partagé sa playlist musicale. « Chacun à son tour propose sa musique. Ça peut être de la musique russe, américaine, les derniers hits. En général, les gens me demandent maintenant plutôt à moi parce qu’apparemment je suis celui qui a le plus prévu de musique, donc je suis en charge de la musique. Je suis DJ officiel de l’ISS. » confit l’envoyé spécial à France Info.

Le trentenaire aime la musique et il le fait savoir à ses camarades d’aventures. Mais qu’est-ce qu’on aime écouter là-haut, à 400km de la surface du sol ? Et bien figurez-vous que notre ami astronaute a les mêmes goûts que vous chers auditeurs de RAJE. Régulièrement, il partage su Twitter ses coups de cœur musicaux avec le hashtag #song4space et cette playlist est composée de nombreux sons d’aujourd’hui et de demain. On retrouve sans grande surprise Live Alone de Yuksek et la jolie ballade de Petit Biscuit nommé Sunset Lovers mais aussi Talisco, Empire of the sun, Wax Tailor, Justice, Electric Guest, Deluxe, Lykke Li et bien d’autres encore.

Un titre qui tombe à pic: j’en ai pris plein les yeux pendant ma sortie #song4space @CarbonKevlar-Stendhal Syndrome https://t.co/bxRuV9JQjI — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 14 janvier 2017

Ces morceaux, chaleureux et joyeux, permettent sans doute à Thomas de garder le moral quand on est si loin des siens. Cette sélection musicale nous rappelle que Thomas Pesquet est un être humain comme les autres d’autant plus quand il nous partage son quotidien sur Facebook et les autres réseaux sociaux.

La playlist complète de Thomas Pesquet est à retrouver sur Deezer.

Yacir Emran

