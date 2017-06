Aux BET Awards, Chance The Rapper honoré pour son travail caritatif









Plus rien n’arrête Chance The Rapper ! Après avoir sorti l’an dernier sa mixtape Coloring Book acclamée par la critique, Chancelor Bennet rafle prix sur prix. Après avoir gagné trois Grammy Awards en février dernier, le jeune homme a remporté deux BET Awards. Cette cérémonie a pour but d’honorer des célébrités et artistes issus de la communauté afro-américaine.

Plus d’un simple rappeur, Chance est connu pour ses engagements dans l’éducation et l’humanitaire. En plus du prix du meilleur artiste 2017, il a obtenu l’Award Humanitaire pour ses nombreuses actions pour aider les plus démunis. En mars dernier, Chano avait donné 1 millions de dollars aux écoles publiques de Chicago, sa ville d’origine. Il avait également lancé une campagne d’aide pour les sans-abris et une autre pour inciter les jeunes à aller voter en donnant un concert gratuitement. La popularité de Chance The Rapper est-elle qu’en mars dernier un site internet a été lancé pour que le rappeur devienne le nouveau maire de Chicago en 2019.

C’est par ses actes qu’il a réussi à devenir le plus jeune artiste à obtenir l’Award Humanitaire. L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, a tenu à féliciter le jeune homme de 24 ans dans une vidéo préenregistrée diffusée lors de la cérémonie. « Barack et moi sommes désolés de ne pas pouvoir être avec vous en personne ce soir, mais s’il vous plait sachez que nous sommes là par la pensée et que nous sommes incroyablement fiers de toi Chance ! » a-t-elle déclaré. « Nous connaissons Chance et sa famille depuis qu’il est un bébé rappeur, et ça a été un plaisir de le voir évoluer dans autant de domaines. En plus de faire de la très bonne musique, Chance a réussi à capter la lumière, et elle le suit, et elle brille sur notre ville de Chicago. Chance montre à nos jeunes qu’ils comptent, qu’ils ont quelques choses en eux qui valent la peine d’être montrées. » a ajouté la compagne de Barack Obama.

Dans son discours de remerciement, Chance en a profité pour lister tous les problèmes dont est victime la communauté afro-américaine. A seulement 24 ans, cet artiste a déjà tout d’un grand !

Chance the Rapper’s acceptance speech at BET Awards.

Ashley Tola

