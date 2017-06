Aurous, la nouvelle appli musique









Le 10 Octobre prochain verra le jour une application qui risque de faire grincer des dents les acteurs de l’industrie musicale.

Aurous, c’est son nom, s’inspire d’une autre application, Popcorn Time, qui propose des films et séries en streaming gratuit, sans publicité. C’est totalement illégal, mais Aurous compte bien faire la même chose avec la musique.

Le principe est simple. Aurous réunira sur une seule interface toute la musique disponible sur internet, via les réseaux de torrents. Pas de droits d’auteurs, pas de publicités intrusives, application gratuite. Il sera même possible d’importer vos playlists Spotify, Youtube, Deezer et autres.

Et cerise sur le gâteau, Aurous sera indétectable par Hadopi, et son créateur, Andrew Sampson, déclare que même en cas de fermeture du site par les autorités, l’application continuerait de fonctionner.

L’initiateur du projet a déclaré que son application avait attiré un peu trop l’attention sur elle, et a décidé d’interrompre la campagne de financement. Il a précisé, néanmoins, que le développement continuait.

RAJE vous rappelle que le piratage est interdit, et vous encourage à soutenir les artistes en achetant leurs titres. Et si vous ne voulez vraiment pas payer, écoutez les sons d’aujourd’hui et de demain gratuitement sur RAJE !

Commentaires

commentaires