Astropolis lance sa programmation nocturne

Crédit photo : © Maxime Chermat Photography - www.maximechermat.com









Le festival brestois Astropolis, dont RAJE est partenaire, a levé le voile sur sa programmation de nuit. Au programme, 31 artistes pour vous éblouir du 30 juin au 2 juillet à Brest.

Aux commandes de La Carène, la déesse américaine The Black Madonna, et Motor City Drum Ensemble, vinyl selector hors pair, tandis que côté découverte, on retrouvera l’un des piliers du label parisien D.KO, le jeune Flabaire.

En face, l’emblématique ASTROCLUB hébergera le résident du temple Berghain, Anthony Parasole qui imposera sa signature club, aux côtés de l’empereur techno Surgeon, en live, avant de laisser place à D r.(Marina) Rubinstein, dj berlinoise habituée des plus prestigieux clubs.

Prévus également, Jacques, Jeff Mills, Sonic Crew, Elisa Do Brasil ou encore Manu Le Malin. On vous donne rendez-vous rapidement pour la programmation diurne et les tremplins d’Astropolis !

