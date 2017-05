Arrêtez tout, The XX lance son festival en Islande









Le groupe The XX vous propose un week-end de musique dans un paysage idyllique. Le trio organisera début juillet, du 14 au 16, une nouvelle édition de son festival de musique, appelé Night and Day, avec uniquement leurs groupes préférés. L’événement se tiendra au pied de la cascade Skogafoss dans le sud de l’Islande C’est un des sites les plus visités du pays pour sa beauté et sa grandeur.

Au programme de ces deux jours, The XX forcement, mais aussi Jamie XX seul. Vous pourrez retrouver le saxophoniste Kamasi Washington, ainsi que son ami Floating Points pour un DJ set. Le rappeur californien Earl Sweatshirt, l’anglais Sampha, le groupe Warpaint, le DJ Gilles Peterson seront de la partie ainsi qu’une tripoté d’artistes locaux.

La programmation complète :

The xx

Jamie xx

Kamasi Washington

Earl Sweatshirt

Warpaint

Sampha

Robyn & Mr Tophat (dj set)

Jagwar Ma

Floating Points (dj set)

Högni

Bjarki

Pampa Showcase (Axel Boman & Robag Wruhme)

Gilles Peterson

Benji B

Hunee

Mr Silla

Call Super

Marching Church

Gangly

JFDR

Kelsey Lu

Orang Volante

Kristín Anna

Avalon Emerson

Fox Train Safari

TRPTYCH

Le nom du festival fait référence à la série de documentaires sortie par le groupe cette année et dont le premier est consacré à un quartier au sud de Londres : Brixton. Une websérie qui a pour but de promouvoir les initiatives culturelles et artistiques à travers le monde. L’édition londonienne avait accueilli des artistes comme Sampha, Francis ans The Lights, Jamie XX and Friends, Cat Power, Joy Orbison … Ainsi qu’une sélection de film diffusés au cinéma, et de la restauration locale. Le festival a d’ailleurs supporté quelques initiatives locales, souvent autour de l’art. Vous pouvez retrouver les sets des artistes présents pour cette édition sur le site officiel.

Les deux jours de festival vous coûteront 180 euros.

Antonin Boin

Commentaires

commentaires