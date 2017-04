Around The World, Maria, Tout, ces tubes qui ont 20 ans









Le temps passe vite, et c’est une expression que nos confrères de Pure Charts ont voulu mettre en avant en nous rappelant que certains morceaux fêtent leurs 20 ans cette année.

1997 donc, Ricky Martin explose en France avec Maria. Vous avez certainement la mélodie en tête, maintenant ! C’est le premier succès mondial pour le chanteur portoricain, un titre extrait de son troisième album, A Medio Vivir, sorti en 1995. « Un Dos Tres », il n’en faut pas plus pour que l’énergie du morceau s’empare du public. Jusqu’alors cantonné aux frontières de l’Amérique latine, Ricky Martin devient alors un sex symbol sur les autres continents. Maria a eu droit à quatre clips différents : à Buenos Aires, pendant un concert, un troisième pour le remix de Pablo Flores et enfin un clip tourné pendant un concert à Paris. Le tube Maria s’est écoulé à 5 millions d’exemplaires et est resté plus de deux mois en tête des ventes.

Autre tube qui a 20 ans, Tout de Lara Fabian. Extrait de l’album Pure, sorti en 1996 au Canada et en 1997 en France, et qui a aussi donné naissance à Je t’aime et La différence. Un album écrit avec Rick Allison. Tout, c’est une chanson de rupture comme on en fait plus, avec des paroles que vous connaissez encore par cœur. C’est aussi 19 semaines dans le top 10 des meilleures ventes en France en 1997, une belle performance.

Il y a 20 ans, un duo de DJs casqués sort son premier disque, Homework, sur lequel se trouve le morceau Around The World. Trois mots seulement, répétés 144 fois tout au long du morceau. Un hymne, qui a fortement contribué à forger la légende des Daft Punk. Le clip aussi a joué un grand rôle dans le succès du duo. Réalisé par Michel Gondry (également derrière la caméra de Je danse le Mia d’IAM), il personnifie chaque note pour un rendu exceptionnel.

I believe I can fly. Même ceux d’entre nous qui ne parlent pas anglais savent prononcer cette phrase, et R Kelly n’y est pas étranger. Le morceau du même nom est issu de la bande originale du film Space Jam, avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Il est présent sur l’album R. du chanteur, qui s’est écoulé à 12 millions d’exemplaires dans le monde.

