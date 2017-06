Après 5 ans d’attente, un nouvel album pour Massive Attack









Véritables précurseurs de la musique Trip-hop, mélange de Hip-Hop et musique électronique, ils étaient attendus depuis plus de 5 ans, et ils sont de retour !

Le groupe anglais originaire de Bristol, Massive Attack formé par 3D, Daddy G et Mushroom, et de retour sur le devant de la scène avec « tout un album de nouveaux morceaux » prévu pour 2016, annonçait 3D, le leader du groupe.

C’est sur le site Gigwise que ce dernier lâchait l’info, il annonçait même le retour de Tricky, ancien membre du groupe.

« Pour être honnête, il y a tout un album de nouveaux morceaux qui attend sagement au studio, qui n’est pas encore terminé et qui n’a pas encore été joué. »

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’info soit relayée, un fansite annoncerait même l’apparition de Run The Jewels, Young Fathers et Jack Barnett de These New Puritans dans le nouvel album.

Ce que l’on sait avec certitude, c’est qu’une tournée européenne est prévue. Que les parisiens se rassurent, le groupe mythique, Massive Attack sera de passage au Zénith de Paris le 26 février 2016 avec en 1ère partie, le groupe Young Fathers.

Massive Attack a sorti 5 albums, de 1991 à 2010, ainsi que plusieurs albums remixes, et singles.

Leur style n’a cessé d’évoluer tout au long de ces années, en étant proche du hip-hop, groove, puis ont glissé vers la musique électronique durant la fin des années 1990.

Leur dernier album Heligoland était sorti en 2010 et s’était vendu à 420 000 exemplaires, nettement moins que Mezzanine sorti en 1998, qui lui, a cartonné avec 2 200 000 copies vendues dans le monde.

Mathilde Wessels.

