Aphex Twin serait-il de retour ?









Avis à tous les fans de musique électronique : Aphex Twin prépare du nouveau. Le créateur de l’intelligent dance music (IDM) n’a rien sorti depuis son dernier album Syro en 2014. Cet album avait obtenu le grammy awards du meilleur album de dance/musique électronique l’année suivante.

Mais voilà que depuis quelques jours les geeks de l’électro s’affolent. Sur son Facebook, il a publié une animation graphique sur laquelle on peut reconnaître le symbole d’Aphex Twin. Le tout sur un fond de musique psychédélique avec un morceau inconnu au bataillon. Aucune indication supplémentaire, si ce n’est une date : le 3 juin 2017. Nouvel EP, album, tournée, nouveau concept peut être ?

Toujours est-il que l’artiste, véritablement opposé à l’esprit de l’industrie du disque, n’est pas coutumier des sorties classiques d’opus et de la démarche commerciale et promotionnelle qui les accompagnent. Tout au long de sa carrière il a varié les labels et utilisé différents pseudonymes pour ses releases (Blue Calx, Bradley Strider, Martin Tressider, Caustic Window, Gak, Soit-P.P., Polygon Window, Power-Pill, Prichard G. Jams, Q-Chastic, The Dice Man, Tahnaiya Russell, DJ Smojphace, The Tuss). Une manière pour lui de contourner le star system et d’offrir sa musique a un public qui s’intéresse plus à la qualité de l’art qu’au personnage.

Le british, qui a toujours su se démarquer par la qualité et l’originalité de sa recherche artistique n’en dit pas plus. Si ce n’est un nouvel indice qui a filtré depuis ses réseaux sociaux. Une vidéo avec le célèbre discours « Jack had a groove ». Ce sample a été utilisé dans un grand nombre de tracks house. Aphex Twin, roi de l’ambient et des atmosphères sombres, l’a bidouillé dans une version totalement dark et un peu inquiétante. Peut-être un nouveau projet proche de la house ?

Une chose est sûre, un vent de curiosité et d’impatience souffle dans le cœur des fans et on a hâte d’entendre et surtout d’écouter avec plaisir le prochain projet d’Aphex Twin !

Yacir Emran

Commentaires

commentaires