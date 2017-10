Qui est Angèle, la nouvelle sensation pop belge ?

Crédit photo : Charlotte Abramow









La chanteuse, aux faux airs de Marianne Faithfull au temps de sa jeunesse, fait ses premiers pas dans le monde de la musique avec le single La Loi de Murphy.

Dans la famille Van Laeken, je demande la fille Angèle. Fille du musicien Marka et de l’humoriste belge Laurence Bibot, l’artiste de 21 ans s’est tout logiquement lancée dans la musique comme son frère, Roméo Elvis. En mars dernier, la rappeur sortait l’album Morale 2, avec le producteur Le Motel, sur lequel on pouvait écouter le touchant J’ai Vu en featuring avec sa sœur cadette.

Après avoir également collaboré sur le morceau Ma Story de Caballero et Jeanjass, Angèle passe un cap dans sa jeune carrière de chanteuse avec la sortie de La Loi de Murphy, son premier morceau. Sorti lundi 23 octobre, la Belge nous plonge dans son univers pop et coloré avec ce tube jonglant entre anglais et français. « Avant j’écrivais seulement en anglais, un peu par pudeur et par manque de confiance.. C’est beaucoup plus personnel d’écrire en français, ça m’est venu plus tard.. D’ailleurs le projet aujourd’hui se tourne plutôt vers le français parce que je me sens de plus en plus à l’aise même si, parfois l’anglais permet de chanter différemment, plus mélodieusement, ça permet aussi d’utiliser d’autres mots…y’a des mots qui sonnent super cheesy en anglais et pas en français, du genre « One time » et « une fois ». » explique Angèle aux Inrocks.

Ce titre, qui fait déjà beaucoup parler de lui, est également accompagné d’un clip tourné entre la France et la Belgique. Réalisé avec talent par Charlotte Abramow, on suit la jeune femme dans ces mésaventures quotidiennes (qui auraient pu arriver à tout le monde sans exception.) Cette vidéo illustre le titre du morceau. La Loi de Murphy est un adage qui dit : «Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. »

En attendant un nouveau morceau d’Angèle, n’hésitez pas à la suivre sur Instagram où elle poste de nombreuses vidéos d’elle poussant la chansonnette.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires