AmpMe, l’appli qui transforme votre téléphone en soundsystem

Une soirée imprévue démarre et vous avez besoin de matériel audio pour diffuser votre musique. L’application AmpMe est faite pour vous, elle transforme votre portable et ceux de vos amis en sound-system. Tous les appareils munis d’une connexion Bluetooth peuvent se synchroniser ensemble pour délivrer une plus grande puissance sonore via leur propre haut-parleur.

Le service est gratuit, et propose une compatibilité entre les appareils iOS et Android. En plus, il n’y a pas de limite dans le nombre de téléphones que vous pouvez synchroniser.

Pour le moment, AmpMe fonctionne avec Youtube et Soundcloud, en plus des sons que vous avez sur votre téléphone. Il faudra attendre un peu avant que d’autres plateformes de streaming soient compatibles, mais c’est prévu.

