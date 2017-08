Affrontez la rentrée avec Septembre de La Femme









Les vacances se terminent pour beaucoup d’entre vous … Finis le soleil, la mer, la plage et le chill, il est désormais temps de retourner travailler. RAJE vous présente cette semaine les chansons idéales pour affronter cette épreuve en musique. Le titre Septembre de La Femme en fait évidemment parti.

Est-il encore nécessaire de vous présenter La Femme ? Le groupe de pop-rock français imposait une fois de plus son aura cool en septembre 2016 avec son deuxième album Mystère. Parmi les tubes Où va le monde ? et Elle ne t’aime pas, la formation française nous offrait également le morceau Septembre.

Dans ce titre, La Femme résume avec perfection notre état d’esprit en cette fin d’été et rentrée imminente. « Le mois d’septembre va commencer. Un peu de spleen, c’est la fin de l’été. Mais pourquoi mon ventre se serre à la rentrée ? Dans mes yeux me poussent des orgelets comme chaque année. Je sens le stress qui me prend et qui m’empêche de profiter de la fin, de la fin de l’été. » chante Clémence Quélennec, membre de La Femme.

Et pour ceux qui souhaitent se replonger dans leurs souvenirs estivaux, le clip qui accompagne Septembre est ce qu’il vous faut. Réalisé par Marlon et Eddie Magnée avec une caméra super 8, la vidéo à l’esthétique rétro suit deux jeunes femmes profitant de leur été.

Cette ballade douce et lente nous rappelle qu’il faudra attendre 9 mois avant de profiter à nouveau de cette belle période qu’est l’été. Le compte à rebours est désormais lancé.

Ashley TOLA

