TOP 5 : les albums de l’année selon les inRocks

Les inRocks ont dévoilé leur top 5 des albums de l’année. L’occasion de comparer avec les classements des plateformes de téléchargement et de streaming comme Deezer, iTunes et Spotify.

À la 5ème place, les rappeurs de PNL, avec Dans la légende. Qu’on aime ou pas, c’est vrai que le duo a frappé fort cette année.

4ème, The Lemon Twigs avec Do Hollywood, juste derrière Frank Ocean, 3ème, avec Blond. Pas étonnant tant ce nouvel opus était attendu, et ce depuis plusieurs années.

Sur la deuxième marche du podium, La Femme, avec l’album Mystère, dont vous avez découvert plusieurs extraits sur RAJE.

Et enfin, la médaille d’or, LE meilleur album de l’année selon les inRocks, Blackstar, cadeau d’adieu de la légende David Bowie, disparu en tout début d’année.

