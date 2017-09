80 artistes dans 14 lieux, c’est le festival Scopitone de Nantes









Après avoir dit au revoir à Rock en Seine, à Musilac, au Cabaret Vert et aux Eurockéennes, le festivalier estival se retrouve bien triste aux prémices de l’automne. Pas d’angoisse à avoir car la rentrée regorge d’événements majeurs dans l’hexagone. Ce sera notamment le cas du 20 au 24 Septembre du côté de Nantes grâce au Festival Scopitone qui fêtera ainsi sa seizième édition. Les quelques lignes qui suivent vont vous donner une envie de Loire-Atlantique.

Célébrer les arts numériques et les cultures électroniques : telle est la note d’intention du festival Scopitone. Quel meilleur lieu que Nantes pour cela ? La ville des Ducs de Bretagne est, en effet, moderne, en mutation constante, mélange d’étudiants et d’arts en tous genres. Un mariage heureux appuyant le fait que ce Festival Scopitone vogue sur le succès depuis près de vingt ans. Les cinq jours se déroulent sous forme d’une ballade dans la ville, dans quatorze lieux différents où chacun, connaisseur comme novice, peut se laisser aller au gré de sa curiosité.

Installations, performances, workshops, tables rondes, lives et DJ sets : voici un condensé chaleureux de ce que Scopitone va vous apporter dans le but de vous protéger des premiers frimas automnaux. Si vous avez une envie d’apprendre, les masterclass Scopitone sur le thème « Scénographie immersive et expérience audiovisuelle » seront là, si vous éprouvez le besoin d’échanger, rendez-vous aux tables rondes « Art design» : vers une ère post-numérique ? » ou « Erreur 404 : erreur, faillibilité et aléa numérique » et si vous souhaitez emmener vos enfants, Scopitone a pensé à vous grâce à des expositions et aux « Classes Scopitone ».

Puisqu’il faut bien évidemment penser aux fêtards et aux danseurs, le festival nantais a mis le paquet. De nombreux concerts gratuits et performances artistiques auront lieu avant les événements majeurs que seront les nuits électroniques. Des concerts d’ampleur où vous pourrez retrouver Michael Mayer, Antigone, Roman Flugel ou Jeremy Underground. Toutes les infos tarifaires sont à retrouver sur le site de cet événement majeur pour la musique électronique dans l’hexagone.

César Leoni

