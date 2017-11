Les 5 clips devant lesquels vous ne devez absolument pas passer









Elle est bien loin la période où on passait nos après-midis à regarder des clips sur MTV. Même si l’âge d’or des vidéos est passé, voici une liste de clips qu’il ne fallait pas rater en ce mois de novembre.

Orelsan – Tout Va Bien

Après avoir sorti le clip de Basique en septembre dernier, Orelsan revient avec celui de Tout Va Bien. Posté le mercredi 15 novembre sur Youtube, le clip comptabilise déjà plus d’un million de vues sur la plateforme. Le rappeur, déjà disque de platine avec La Fête Est Finie, met en images les paroles difficiles de ce titre où il tente de rassurer un enfant face aux dures réalités de la vie. Touchant !

Moodoïd – Reptile

Finie la période psychédélique, Pablo Padovani change d’alter-ego pour ce nouveau chapitre de sa carrière. L’artiste nous plonge dans les années 80 pour son nouvel EP Reptile prévu pour le 24 novembre prochain. Lumières rouges et ambiance sexy, Moodoïd est désormais un crooner assumé au charme irrésistible.

Petit Fantôme – Easy Come Easy Go

Pierre Loustaunau nous a offert, début octobre, Un Mouvement pour le Vent son tout premier album. Le membre de François & The Atlas Mountains a décidé de clipper le morceau Easy Come Easy Go. On y suit les aventures psychédéliques de trois personnages fêtards dans un bar.

Tim Dup – Une Envie Méchante

A l’honneur dans l’album de la semaine, l’artiste a sorti le clip d’Une Envie Méchante, morceau clef de Mélancolie Heureuse. La vidéo illustre avec perfection le thème de ce morceau : le suicide. Un petit bijou vidéo réalisé par Hugo Pillard, jeune réalisateur français.

Vendredi Sur Mer – Les Filles Désir :

Plus qu’un projet musical, Vendredi Sur Mer a su intégrer l’image dans son univers. Charline Mignot, à la ville, est photographe avant d’être une chanteuse. Son univers met en scène des femmes, car Charline est fascinée par la gente féminine. Dans le clip des Filles Désir réalisé par Alice Kong, nous suivons deux jeunes femmes partagées entre amour, séduction et haine.

