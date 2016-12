360 Paris Factory, un nouveau lieu dédié à la musique dans la capitale









Paris est une ville qui aime la musique et elle nous le prouve encore. Un an après l’ouverture de la Philharmonie dans le 19e arrondissement, la capitale va accueillir un établissement de 5 étages dédié à la musique. Nommé 360 – Paris Factory Music, ce nouveau lieu situé à Barbes dans le 18e arrondissement de Paris risque de ravir les mélomanes. « Au coeur de ce quartier vivant et attachant de la Goutte d’Or, il apporte des perspectives d’éducation musicale et transculturelle, et s’affirme parmi les extraordinaires atouts multiculturels de Paris et de la France. » explique l’instigateur du projet Said Assadi.

La mission de cet établissement est de « promouvoir toute la diversité culturelle d’un monde en mouvement à travers un espace de création multifonctionnel ». Soutenu par la marie de Paris et la région Ile-de-France, ce nouveau lieu n’a malheureusement pas encore de date d’ouverture. Il faudra cependant s’attendre à un lieu hybride axé sur trois pôles différents : la création, la production et la diffusion. En plus d’être un projet culturel, le 360 s’inscrit dans une démarche sociale et solidaire en promouvant des savoirs venant d’ailleurs. « Au- delà de cet outil professionnel, c’est avant tout une aventure collective, une initiative privée qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire, un lieu qui, à l’encontre du repli sur soi, promeut le vivre-ensemble. » explique le créateur du projet sur son site internet.

Cet édifice, qui sera situé au 28 rue Stephenson, comprendra une résidence d’artistes, une salle de spectacle modulable, un studio de répétition, un incubateur d’entreprises culturelles, des bureaux partagés, un restaurant aux couleurs du monde et un toit avec un potager. Le 360 Paris Factory Music sera également un véritable chef d’œuvre architectural fait de bois, métal et de béton entièrement ouvert vers l’extérieur. On a hâte !

Ashley TOLA

