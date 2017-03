20syl revient avec un nouveau projet musical nommé AllttA









Ce n’est plus une nouvelle, le hip hop et les musiques électroniques se sont toujours bien mariés. AlltA nous le prouve à nouveau avec son tout premier album The Upper Hand sorti en février. Ce duo réunit des artistes que tout semblent opposer. D’un côté, il y a Sylvain Richard qui officie sous le nom 20Syl. Originaire de Nantes, il est connu et reconnu pour son travail au sein des groupes Hocus Pocus et C2C. De l’autre, Jason C. Medeiros, rappeur américain, ancien membre du groupe The Procussions.

Cette union, qui a donné naissance à AllttA, est une réussite. Les beats entrainants de 20syl avec le flow impeccable de Mr J Medeiros s’associent avec perfection sur les morceaux Drugs, Turn Around et Touch Down Part II. Tout au long de l’album, on retrouve la patte du producteur français qui a fait les heures de gloire de C2C. Les productions de 20Syl mêlent, à nouveau, les musiques électroniques avec des influences orientales.

AllttA base également tout son univers sur la religion. Les titres des morceaux Holy Toast et Paradise Lost présents sur l’album parlent d’eux-même. Le choix du nom du groupe est significative. AllttA signifie A Little Lower Than The Angels (Un peu plus bas que les anges en français). Le MC américain met les choses aux claires dès la première piste de l’album :

« Maybe its just the way that our names spelled

AllttA = A Little Lower Than The Angels »

La rencontre entre 20Syl et Mr J Medeiros est une sorte de coup de foudre musical. Alors qu’ils étaient tous les deux en tournée pour leurs projets respectifs, ils décident de travailler ensemble. Plus qu’une histoire de musique, Jason et Sylvain entretiennent une véritable amitié. Bien avant leurs deux EP et leur premier album, les deux hommes collaboraient déjà ensemble. En 2005, 20syl s’offrait les services de The Procussions pour Hip Hop présent sur l’album 73 Touches d’Hocus Pocus. Ils réitèrent l’expérience pour le titre Voquab extrait de Place 54. Le Nantais a remixé le morceau Pale Blue Dot de son camarade américain.

Amoureux de rap ou de musiques électroniques aux influences hip hop, AllttA sera sans aucun doute la bonne surprise de cette année 2017.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires