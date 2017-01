En 2017, votez Juliette Armanet !









Juliette Armanet fait du bien au cœur et aux oreilles. La chanteuse originaire de Lille défend un univers doux, mélancolique, taquin et touchant. Juliette aime nous parler d’amour avec sa voix douce haute perchée. Toujours accompagnée de son fidèle piano avec qui elle se met en scène dans son dernier clip, elle nous berce avec des ballades qui nous rappellent des maîtres du genre comme France Gall, William Sheller mais aussi Michel Berger.« Je me sens très proche de Michel Berger, pour sa naïveté dans les paroles, mais je suis bien loin d’être un arrangeur de génie comme lui. En tout cas, ça tourne souvent autour de Michel et ses femmes j’ai l’impression ! » explique-t-elle à Brain Magazine.

La jeune femme est apparue sur la planète musique, pour notre plus grand plaisir, en 2014 avec le morceau L’Amour en Solitaire. Produit par Yuksek, ce titre parle d’une fille seule qui s’imagine enlacée par un homme. Ce sont ses premiers émois amoureux à l’adolescence qui lui ont donné envie de chanter sa plainte. Son premier EP Cavalier Seule sorti en avril 2016 lui a permis de faire connaitre son talent aux plus grands nombres. « A un moment de ma vie où j’étais pas mal seule, je le vivais mal, mais au fur et à mesure, j’ai commencé à apprivoiser cet état solitaire et à en faire quelque chose qui soit plus épanouissant, presque militant. Quelque chose de très indépendant pour une femme, je trouve ça important de savoir vivre seule, de se débrouiller toute seule. » confit-elle au site Les Amours Alternatives.

Avant d’être la chanteuse la plus en vue du moment, Juliette Armanet était journaliste pour Arte. Après avoir fait hypokhâgne et khâgne, elle obtient une maîtrise de lettre. Oui, ce n’est plus une surprise elle maîtrise les mots comme personne ! Son identité musicale se démarque également avec son imagerie kitsh comme en témoigne la pochette de son tout premier EP Cavalier Seule réalisée par Theo Mercier. Elle s’y affiche mi-femme mi-jument. Impressionnant !

Le talent de l’artiste n’est pas passé inaperçu puisque Julien Doré l’a invité à poser sa jolie voix sur le morceau Corail véritable hymne à la volupté et la tendresse. Malheureusement, aucune date de sortie de son premier album a été dévoilée mais à RAJE nous savons déjà qu’il va nous faire planer pendant toute l’année.

