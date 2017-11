2017, l’année où Rihanna a tout écrasé sur son passage









L’artiste de 29 ans s’est imposée dans de nombreux domaines faisant d’elle une des artistes les plus marquantes de cette année.

L’année touche bientôt à sa fin et s’il y a une personnalité qui a assis son règne, c’est bel et bien Rihanna. Même si Anti, son dernier album date de janvier 2016, l’artiste a réussi à être sur tous les fronts.

Rihanna se retrouve sur deux projets musicaux marquants. D’un côté, Kendrick Lamar avec la sortie de Damn qui a battu tous les records. La belle figure sur le morceau Loyalty du rappeur originaire de Compton mais également sur Lemon de N.E.R.D, qui marque le grand retour de la formation de Pharrell Williams. Rihanna s’impose avec un rap badass et osé pour le plus grand bonheur de ses fans. Sans grande surprise, c’est elle qu’on retrouve sur Wild Thoughts, hymne de l’été produit par DJ Khaled.

La mode se l’arrache aussi !

Celle qu’on a découverte grâce à son morceau Pon De Replay en 2005 fait la une de deux magazines de mode. Pour Vogue France, la chanteuse s’offre trois couvertures différentes réalisées par les photographes Jean Paul Goude, Inez & Vinoodh et Juergen Teller. « Elle est l’une des artistes les plus emblématiques de ce début de XXIème siècle. Plus de deux cents millions de disques vendus sur les vagues du R&B, de la dance, du rock et du reggae, des coups d’éclat vestimentaires sur tous les tons, du streetwear le plus rutilant au classique le plus déroutant, la rage de réussir, des tatouages hurlants scandés sur sa peau. Rihanna est une star à part au premier rang du Hall of Fame » explique Emmanuel Alt, rédactrice en chef du mensuel mode. Dazed met également l’auteure de Diamonds dans son magazine. Cette fois-ci, celle qu’on surnomme RiRi, s’offre quatre couvertures différentes shootées par Harley Weir.

En véritable touche-à-tout, Robyn Fenty s’invite également dans nos salles obscures et nos petits écrans en jouant dans Valerian de Luc Besson et dans la série Bates Motel. Et pour couronner le tout, Fenty Beauty, la gamme de cosmétique de Rihanna, a été élu meilleure invention de l’année par le Times Magazine. Un side-project qui lui permet de s’imposer dans un domaine où on ne l’attendait pas forcément.

Businesswoman assumée, Rihanna s’engage également dans l’humanitaire avec la Clara Lionel Foundation qui lutte pour la santé et l’éducation pour tous. Ce projet lui permet même de rencontrer le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte le mercredi 26 juillet dernier.

Rihanna est une femme bien décidée à sortir de sa case de star de la pop. Que nous réserve-t-elle en 2018 ? Un nouvel album peut-être…

