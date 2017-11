La France, un des pays qui recense le plus de disquaires









Un site permet à monsieur et madame tout le monde de connaître de façon ludique les disquaires du monde entier.

A l’ère où le streaming est au plus haut de sa popularité, les vinyles ont toujours la côte. La plateforme Vinylhub récence tous les vendeurs de galettes de la planète. Leur mission est de « répertorier chaque boutique de disque et chaque événement lié sur Terre. Avec votre aide, nous pouvons créer une liste précise de tout cela, qui serait utile aux collectionneurs et aux voyageurs» comme le staff l’explique sur son site internet. Une idée qui n’est pas sans rappeler la Record Store Traveler Map.

Le blog de Discogs, plateforme de vente de musique associée à Vinylhub, a décidé de reprendre toutes les données de la plateforme de recensement de disquaires et de classer les villes et les pays selon les disquaires présents.

D’un point de vue mondial, sans grande surprise, ce sont les Etats-Unis qui comptent le plus de disquaires avec 1482 magasins au compteur. L’Angleterre réussit à se placer à la deuxième position avec 537 disquaires suivis de l’Allemagne avec 453 shops. Cocorico, la France ne se retrouve en quatrième position avec 285 disquaires.

Pour ce qui est du classement des villes, c’est tout autre chose. Dans ce top, c’est Tokyo qui prend la tête avec 93 disquaires suivi de très près par Berlin, la capitale du cool avec 87 magasins de vinyles. La ville de Londres sort son épingle du jeu en se positionnant à la troisième place avec 79 shops suivi de Paris avec 66 disquaires.

En France, la vente de vinyle a connu un véritable boom. « Les chiffres de ventes du vinyle ont explosé : aujourd’hui, ils représentent parfois près de 20 % du chiffre d’affaires des maisons de disques et en moyenne autour de 80 % du chiffre d’affaires des disquaires indépendants. Et les majors prévoient une augmentation de 300 % l’année prochaine» explique David Godevais responsable du Disquaire Day à Libération.

Pour les plus curieux, il vous suffit de vous rendre sur Vinylhub pour trouver un disquaire prêt de chez vous. Une bonne idée quand on sait que Noël approche à grand pas !

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires