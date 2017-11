La Suède lance son premier festival de musique 100% feminin









Un festival de musique interdit aux hommes, c’est le concept qui va voir le jour en Suède. Mais pourquoi ce choix ?

L’idée vient d’Emma Knyckare, jeune humoriste suédoise, qui part d’un constat affligeant. Il y a beaucoup trop d’agressions de femmes lors des rassemblements musicaux de grande ampleur. On est bien loin de la simple fête autour d’un bon concert. Ce phénomène prend une telle ampleur que le festival Bravalla, le plus grand rendez-vous musical de Suède, a dû être annulé l’année dernière. La cause ? Les viols et agressions sexuelles y étaient récurrents lors des dernières éditions.

Cette information avait eu un écho important l’été dernier en défiant la chronique. C’est d’ailleurs cette annulation qui a poussé Emma Knyckare à prendre les devants afin de proposer un festival sûr pour toutes les femmes, ouvert également aux transsexuels mais totalement interdit aux hommes. Pour monter ce projet, la jeune suédoise a lancé un financement participatif. A en croire la somme obtenue, ce problème de sécurité pour les femmes dans les lieux de fête touche de nombreuses personnes puisqu’elle a pu ainsi récolter 50 000 dollars. Ce nouveau festival verra donc le jour à Göteborg du 31 aout au 1 septembre 2018, c’est ce qu’a annoncé l’humoriste suédoise sur son compte instagram. Son nom ? Statement festival.

Cette nouvelle manifestation va donc plus loin que Glastonbury qui avait déjà réservé un espace dédié aux femmes lors de sa dernière édition. L’initiative du Statement festival permet aussi d’éveiller une fois de plus les consciences sur la condition de la femme dans nos sociétés. On parle de l’étranger mais la France n’est pas non plus épargnée par cela. Chaque année on recense de nombreuses plaintes pour harcèlement. Des agressions physiques mais également verbales. Car oui le langage envers une femme peut aussi porter atteinte et être considéré comme une agression. Face à cette situation, les directeurs des festivals tentent de réagir mais la juridiction reste pour l’instant encore floue. Il y a donc des avancées à espérer de la part des pouvoirs publics et des mentalités car le harcèlement sexuel reste toujours un fléau qui fait malheureusement le quotidien de beaucoup de femmes.

Johann Guérin

