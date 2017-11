L’instant moustache de Katerine sur le plateau de Jimmy Fallon









La douce folie de Philippe Katerine arrive aux Etats-Unis. En effet, l’artiste français était l’un des invités d’un célèbre talk-show cette semaine.

On peut le dire, Philippe Katerine aime plutôt bien avec l’autodérision. Au mois de juillet dernier dans The Tonight Show, Jimmy Fallon présentait à son public l’album éponyme de Katerine, paru en 2010. C’est sur celui-ci que figure le single La Banane. L’artiste français était alors moqué dans une des chroniques de l’émission intitulée «Do not play», littéralement « à ne pas écouter ». Un nom qui en dit long… Katerine était alors présenté aux américains, un brin moqueurs, par l’étrange chanson Moustache. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette session a fait le buzz en France et aux USA à tel point que Jimmy Fallon a souhaité inviter notre cher et déjanté Katerine dans son émission. Face à cette situation il aurait pu faire la moue mais il n’en est rien. Notre français est allé défendre sa chanson en direct et son passage est complètement fou.

On voit Philippe Katerine sur le plateau du late show de NBC dans un beau costume blanc et accompagné par … devinez quoi ? Des moustaches qui dansent autour de lui. Une ambiance complètement folle à laquelle se joint aisément Jimmy Fallon. Le public réceptif à cette prestation en redemande. Est-ce le début de carrière de Katerine aux USA ? Il continue en tout cas son petit bonhomme de chemin avec ses 12 albums studios au compteur et sa carrière dans le cinéma. Son prochain film en tant qu’acteur sera Le Grand Bain de Gilles Lelouche, prévu sur nos écrans en 2018. Nous retrouverons Guillaume Canet, Marina Foïs, Mélanie Doutey ou encore Mathieu Amalric comme partenaires de jeu. Tout va donc plutôt bien pour Katrine en ce moment.

Johann Guérin

