Jack White prépare un nouvel album

Que devient Jack White ? Aux dernières nouvelles l’artiste est retourné en studio afin de réaliser son nouvel album.

Le musicien et producteur américain, qui officiait au sein des White Stripes et qui avait créé un titre de référence dans le rock avec Seven Nation Army bien avant qu’il devienne un hymne de football, sort du silence. Il nous avait laissé avec son dernier opus solo Lazaretto paru en 2014 et depuis plus rien. Enfin, à part quelques projets en parallèle comme The Dead Weather, une formation regroupant Alison Mosshart des Kills, Dean Fertita de Queens of the Stone Age, Jack Lawrence des Raconteurs et Jack White. En juillet, ce dernier nous prouvait par une photographie sur Twitter qu’il était bien rentré en studio pour revenir sur le devant de la scène dans les mois suivants avec un nouvel album solo.

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR — Third Man Records (@thirdmanrecords) July 31, 2017

Il ne reste désormais plus que quelques petites touches avant de livrer ses nouvelles chansons au public. L’ancien membre des White Stripes avoue dans une interview, accordée à Billboard, que l’album à venir est « assez étrange ».

« J’ai juste besoin de le laisser décanter un peu. Et de l’écouter en tête-à-tête avec moi-même, aussi – ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire depuis un certain temps. »

Est-ce surprenant venant de la part de Jack White ? Pas vraiment, lui qui aime expérimenter la texture sonore de sa guitare rock. L’album devrait paraître dans la première moitié de l’année 2018. On a donc hâte de découvrir cet univers.

En parallèle, le label indépendant Third Man Records de Jack White accueillera le nouveau single de U2 Blackout. Celui-ci est attendu pour le 24 novembre, jour du black Friday. C’est un choix qui n’est pas anodin car ce label est spécialisé dans les sorties vinyles. Le single sera en face A et en face B nous retrouverons la version remixée par Jacknife Lee.

Johann Guérin

