Depeche Mode, star des festivals de l'été 2018









Projetons-nous sur notre prochain été … et oui puisque certains festivals viennent tout juste de dévoiler les premiers noms de leur programmation.

C’est toujours avec une certaine impatience que l’on attend que le voile soit levé. On espère toujours, on prend les paris, quitte à ce qu’ils soient parfois un peu fous. Dernièrement, quatre des plus grands festivals musicaux de l’été en France ont fait une annonce marquante

Le Main Square Festival, les Vieilles Charrues, le festival Beauregard ou encore Musilac viennent de dévoiler leur tout premier nom. Celui-ci sera la tête d’affiche commune de ces événements qui vont indéniablement rythmer notre été 2018. Pour les amateurs des musiques rock, pop et new wave cela devrait certainement vous intéresser puisqu’il s’agit de Depeche Mode. La formation créée dans les années 70 et menée par le mythique Dave Gahan viendra défendre dans l’hexagone son dernier album Spirits. Celui-ci est sorti le 17 mars 2017 et a su conquérir le public français grâce à un single marquant : where’s the revolution. L’histoire d’amour avec le trio est de longue date, on se souvient d’ailleurs de leur concert au stade de France en juillet dernier. Mais avant cette tournée estivale, les anglais reviendront promouvoir ce nouvel opus notamment les 3 et 5 décembre à l’Accord Hotel Arena à Paris puis le 24 janvier 2018 à Bordeaux.

Le 9 juillet 2018 sera également une date marquante pour le festival Beauregard qui célèbrera son anniversaire avec notamment la venue de Depeche Mode. Beauregard a su s’imposer comme un événement incontournable grâce à une affiche envoutante chaque année et sans fausse note. On a donc hâte de fouler la pelouse pour la dixième édition qui s’annonce grandiose.

C’est en tout cas un premier groupe dévoilé qui augure une belle programmation des festivals musicaux français cet été. On attend donc la suite avec impatience. Et vous, quel est votre pronostic ?

Johann Guérin

