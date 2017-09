Amoureux de Spielberg ? Ecoutez ses BO en version philharmonique à la Cité de la Musique

Les concerts philharmoniques reprenant les plus grandes bandes-originales de films sont très en vogue. Ennio Morricone en est le spécialiste et accumule les tournées mondiales, John Carpenter a récemment donné un concert d’anthologie au Grand Rex et Vladimir Cosma fait résonner la salle Pleyel au son du « Grand Blond » et de « L’as des as ». Focus sur « Des musiques à l’image » à la Cité de la Musique, un festival incubant le cinéma dans les vibratos du London Symphony Orchestra.

La Cité de la Musique à Paris va accueillir la sixième édition du festival «Des musiques à l’image» les 9 et 10 Décembre 2017. Ce rendez-vous alliant culture et pop culture sera l’occasion pour les néophytes comme pour les mélomanes d’écouter les plus grandes musiques de films en version philharmonique. Un moment unique pour inverser le processus habituel et se fabriquer des images sur des ressentis musicaux.

Cette année, l’invité d’honneur sera Gabriel Yared, le célèbre compositeur de la géniale BO de « 37°2, le matin » et oscarisé pour celle du « Patient anglais ». Le franco-libanais ne sera pas là pour s’autocélébrer mais bien pour rendre hommage à d’illustres confrères, avec John Williams en première ligne, mondialement connus pour les musiques de nombreux films signés Steven Spielberg. Le barbu à casquette sera au centre d’un hommage XXL voguant des « Dents de la mer » à « Indiana Jones » en passant par « Hook » et « La guerre des mondes ».

Un ciné-concert exceptionnel puisqu’animé par le London Symphony Orchestra, dirigé par Gabriel Yared et mettant en lumière Steven Spielberg : trio gagnant pour un festival ranimant la flamme des Bandes-Originales, passées du statut de cerise sur le gâteau à parent pauvre du Cinéma. Les mélodistes sont désormais condamnés à rejouer leurs classiques puisque les films ne souhaitent plus de thèmes mais uniquement des musiques d’accompagnement… Un changement d’ère qui fera de cette soirée « spielbergienne » un moment doublement exceptionnel.

César Leoni

